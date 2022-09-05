Kayseri Talas'ta Mevlana'ya yeni çehre

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında mahalleye bambaşka bir görünüm kazandıracak Mevlana Mahallesi Meydanı Yaşam Alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde 85 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük 7. mahallesi olan Mevlana Mahallesi Meydanında yürütülen çalışmayla mahallenin çehresi çok farklı bir o kadar da kullanışlı bir konuma kavuşacak.

Projesi ulusal çapta bir yarışma ile belirlenen Mevlana Mahallesi Meydanında toplam 20 bin m² alanda düzenleme yapılıyor. 14 bin m² yeşil alan oluşturulacak proje kapsamında Türkiye’ye örnek bir uygulama hayata geçirilmiş olacak.

Vatandaşlara hizmet verecek birçok yapıyı içinde barındıracak olan meydanda bilgi ve kültür evi, amfi, cami, şadırvan, büfeler, kafeterya, muhtarlık binası ve abonman dolum merkezi ile fatura ödeme noktaları yer alacak.