Kayseri Talas'ta metruk mesai
Kayseri'nin Talas Belediyesi, ilçede bulunan terk edilmiş binaların yıkımına devam ediyor.
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesinin Süleymanlı Mahallesi'nde yer alan 4 adet metruk binanın yıkımına sahipleri veya mirasçılarının muvafakatları alınarak başlandı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen çalışmada binalar ekskavatör ile hassas şekilde yıkılıyor.
Çevreye ve ulaşıma zarar vermeden yapılan yıkım çalışmalarının ardından hem tehlike oluşturan binalar ortadan kalkıyor hem de mahalle halkının can ve mal güvenliği sağlanıyor.
KIRSALDA 29 METRUK BİNA YIKILDI
Kırsalda devam eden çalışmalar neticesinde Süleymanlı, Kamber, Mengücek, Koçcağız ve Başakpınar mahallelerinde toplam 29 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
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|15
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|38
|2. Samsunspor
|18
|32
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|18
|32
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|32
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|31
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|30
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|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
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|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
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|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
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|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|17
|30
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|17
|28
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|18
|26
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|25
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|16
|24
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|16
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|21
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|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
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|17
|15
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|17
|14
|18. Nottingham Forest
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|14
|19. Wolves
|17
|13
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|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
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|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
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|15
|12
|20. Elche
|15
|4