Kayseri Talas'ta mesai renkli başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Talas’ta mesai bayramlaşma ile başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın hem teknik birimler şantiyesinde hem de belediye hizmet binasında görev yapan personelle tek tek bayramlaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlk olarak, Kayseri'nin Talas Belediyesi Meclis üyeleri AK Parti Grup Başkan Vekili Ragıp Dost ve MHP Grup Başkan Vekili İbrahim Ata ile birlikte teknik birimler şantiyesine giden Başkan Yalçın burada bulunan personel ve müdürlerle bayramlaştı.

Burada personele hitap eden Başkan Yalçın, “Canımdan çok sevdiğim mesai arkadaşlarım!” diye başladığı konuşmasında bayram da dahil olmak üzere depremde, pandemide her türlü işin yükünü belediyecileri sırtladığını ifade etti. Özellikle kurban satış ve kesim yerinin vatandaşlardan çok büyük takdir gördüğüne dikkat çeken Başkan Yalçın, emeği geçen personele teşekkür etti ve ‘yüzümüzü ağarttınız’ ifadelerine yer verdi.

“YAPTIĞIMIZ İŞİ İYİ YAPACAĞIZ, İYİ İŞ YAPACAĞIZ”

Konuşmasını “Yaptığımız işi iyi yapacağız, iyi iş yapacağız” diye sürdüren Başkan Yalçın, belediyeciliğin hem dünyayı hem ahireti kazanacak bir iş olduğuna vurgu yaptı.

Daha sonra söz alan Meclis Üyesi Ragıp Dost da “Geride bıraktığımız Kurban Bayramımız mübarek olsun, bu zamana kadar gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Geleceğin de hayırlar getirmesini dilerim.” şeklinde konuştu.

Meclis Üyesi İbrahim Ata da personelin bayramlarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.