Kayseri Talas'ta LGS adaylarına tavsiyeler

Kayseri'nin Talas Belediyesi, LGS’ye girecek öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik ‘Sınav Taktikleri Semineri’ düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınav öncesi öğrencilere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminerde sınav öncesi motivasyon ve sınav sırasında stres yönetimine yönelik konular anlatıldı.

Talas Belediyesi Personeli Uzman Psikolog Gamze Akçınar tarafından verilen seminerde, sınav öncesi yapılması gerekenler, sınavdaki stresin azaltılmasına yönelik doğru nefes ve vücut egzersizleri gibi konularının yanı sıra sınav sırasında odaklanmayı arttırıcı tavsiyeler aktarıldı.

LGS’ye girecek öğrencilerin yanı sıra Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girecek memur adayları da seminere gelerek sınava yönelik bilgilerden yararlandı.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane Toplantı Salonu’nda yapılan seminere katılan öğrenciler, verilen bilgilerden dolayı Talas Belediyesi’ne teşekkür ederken, sınav öncesi böyle bir seminer düzenlenmesinin kendileri açısından çok yararlı olduğunu ifade etti. Seminerde yararlı bilgiler aldıklarını belirten öğrenciler, duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.