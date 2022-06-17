Kayseri Talas'ta kütüphanelerine yoğun ilgi

Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin kütüphaneleri özellikle sınav sürecinde olan öğrencilerin vazgeçilmez çalışma noktalarından birisi olmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açıldığı günden bu yana ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlerin ideal adreslerinden olan kütüphaneler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere sınav sürecine hazırlananların değişmez adresi oldu.

Talas Belediyesi’ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi, sunduğu imkanlarla öğrencilerin ve üniversite adaylarının sınava en iyi şekilde hazırlanmasına vesile oluyor.

ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT

Kütüphanede ders çalışan öğrenciler kendilerine çok yararlı bir ortam sağlandığını dile getirdi. Hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.