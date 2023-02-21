Kayseri Talas'ta kütüphaneler açıldı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle bir süredir kapalı olan Kayseri Talas Belediyesi kütüphaneleri yeniden hizmet vermeye başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde Altıntepe Semt Kütüphanesi ve Mevlâna Kütüphanesi’nin çalışma saatleri değişmezken 7/24 Kütüphane’nin saatlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, önceden Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan ve 9.00-18.00 saatleri arasında araştırmacı ve öğrencilere hizmet veren Altıntepe Semt Kütüphanesi ve Mevlâna Kütüphanesi yine aynı çalışma saatleriyle devam edecek.

Öte yandan deprem öncesi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’nin çalışma saatleri de güncellendi. Pazartesi 15.00-23.00 saatleri olmak üzere haftanın diğer günlerinde 07.00-23-00 saatleri arasında araştırmacı ve öğrencilerin hizmetinde olacak.