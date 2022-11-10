Kayseri Talas'ta Kızılay'a yeni bina

Talas Belediyesi tarafından bir süre önce yapımına başlanan yeni Kızılay binasında sona gelindi. Kaba inşaatı ve ışıklandırma çalışmaları biten binanın çevre düzenlemeleri de hızla tamamlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mülkiyeti Kayseri'nin Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve hayırsever Halil Ünal’ın da maddi katkı sağladığı Kızılay binası, estetik yapısıyla da dikkat çekiyor.

2022 yılı yaz başlangıcında temeli atılan bina, toplamda 980 metrekare alana inşa ediliyor. Hizmete girdiğinde bölgede Türk Kızılayı faaliyetleri için önemli bir merkez konumunda olacak binada eğitim ve toplantı salonlarının yanı sıra, soğuk hava deposundan lojistik depolarına kadar pek çok önemli bölüm yer alacak.

Halef Hoca Mezarlığı yanında yapımı süren Kızılay binasının yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.