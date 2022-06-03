Son Dakika

Kayseri Talas'ta kitap sohbetleri

GÜNDEM 03.06.2022, 01:43
Kayseri Talas'ta kitap sohbetleri

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın genç okurlara yönelik başlattığı ve her ay dolu dolu geçen ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’ programı bu ay da gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Her ay farklı bir kitapla devam eden programda bu ay Max Tegmark’ın 'Yaşam 3.0' kitabı ele alındı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

Programda ilk konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine kitap tahlili amacıyla oluşturulan gruplarının önemine değinerek başladı. Yaklaşık 15 yıldır kitap okuma gruplarına katıldığını ifade eden Başkan Yalçın, bu gruplardan bilgi birikimi anlamında çok faydalandığını belirtti. Başkan Yalçın, farklı fikirlerin aynı kitabı değerlendirmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Daha sonra ‘Yaşam 3.0’ kitabına değinen Başkan Yalçın, ‘yapay zekâ’nın çağımızın getirdiği ve göz ardı edilemeyecek bir konu olduğunu ifade ederek kitabın da bu konuya eğildiğini belirtti.  Her şeyin insanların mutlu olması için yapıldığının altını çizen Başkan Yalçın, yapay zekanın da insanların hayatını kolaylaştırmak ve mutlu etmek amacını taşıması gerektiğine vurgu yaparak yapay zekanın insan hayatına değil insanların yapay zekaya hâkim olması gerektiğine dikkat çekti.

TIPTA, SANATTA, YAŞAMDA YAPAY ZEKA

Başkan Yalçın’ın ardından söz alan Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, kitabın konusu olan yapay zekâ kavramına yönelik bilgiler verdi. Kitaptan hareketle yapay zekanın, insan zekasını taklit eden ve topladığı bilgilerle kendisini kademeli olarak geliştirebilen sistemler ve makineler anlamına geldiğini belirten Gönen, yapay zekanın geçmişinin 2. Dünya Savaşı’na kadar uzandığını ifade etti. Yapay zekâ olgusunun şu an insan hayatında var olduğunu kaydeden Gönen, telefonların ve bilgisayarların buna birer örnek olduğunu söyledi.

Gönen’in ardından söz alan ve kitap hakkındaki değerlendirmelerini paylaşan Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, yapay zekanın tıp alanında da kullanıldığını fakat kitapta çok daha ileri bir projeksiyondan bahsedildiğini dile getirdi. Kitapta, insanlığın hayatına doğrudan müdahale edecek boyuta ulaşabileceğinden söz edildiğini belirten Kemaloğlu, yapay zekanın insanlığın yararına ya da zararına kullanılabilecek bir olgu olduğunu söyledi.

Son olarak söz alan Eğitimci Yazar Uğur Baş da kitabın konusu olan yapay zekâ kavramının sanat alanında kullanımından bahsederek resim, müzik ve şiir alanında yapay zekâ kullanılarak birçok denemenin yapıldığını söyledi.

Yorumlar (0)
27
açık
Namaz Vakti 03 Haziran 2022
İmsak 03:30
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:38
Yatsı 22:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31