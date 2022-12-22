Kayseri Talas'ta kış mesaisi

Kayseri Talas Belediyesi Kış Çalışmaları ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal kesimde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Daha önceden tuz ve ekipman hazırlıklarını tamamlayarak kar yağışını bekleyen Kayseri'nin Talas Belediyesi ekipleri, yağışların başlamasıyla birlikte kış çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye hizmet binası içinde özel olarak oluşturan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

KAMERA VE UYDU ÜZERİNDEN TAKİP

Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uygu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

Toplam 447 km² genişliğe sahip belediye sınırlarındaki yolları takip eden ekipler, 90 personel ile 2 vardiya halinde, 7 gün 24 saat boyunca kış çalışmalarını sürdürüyor.

12 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 3 adet greyder, 13 adet kepçe, 9 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için çalışıyor.