Kayseri Talas'ta kış hazırlığı başlıyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından her yıl ‘Talas’ta Kış Hazırlıkları’ sloganıyla düzenlenen organizasyon başlıyor. Kışlık gıda ürünlerinin hazırlanmasını içeren organizasyon, bu yıl 20-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinin Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünü hazırlama imkânı bulacak.

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında 0531 421 25 25 numaralı telefonu arayabilecekler.