Kayseri Talas'ta kış ekibine moral

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış çalışmaları ekibine teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürü ve kış çalışmaları ekibiyle bir araya geldi. Meclis Salonundaki toplantıda sözlerine “Cenabı Allah kazasız belasız yıllarda hizmet etmeyi nasip etsin.” diyerek başlayan Başkan Yalçın, kendilerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“EKİP OLARAK BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ”

Konuşmasında ekiplerin çalışmalarının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “İbn-i Haldun coğrafyanın kader olduğunu söyler. Burada doğup, yaşayıp ekmeğimizi kazanıyorsak mutluluğa vesile olacak işler yapacağız. Biz bir ekibiz. Ekip olarak birbirimizi tamamlıyoruz” diye konuştu.

“SEZONUMUZ HAYIRLI OLSUN”

Başkan Yalçın, belediye hizmet binasındaki Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları sağladığı katkıdan bahsetti.