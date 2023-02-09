Kayseri Talas'ta kar çalışmaları tam gaz

Kayseri Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir yandan depremin ardından bütün sosyal tesislerinin kapılarını açarak vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunan Kayseri'nin Talas Belediyesi'nde bir yandan da kış çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışına göre harekete geçen ekipler, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 3 yıl önce özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

YAĞIŞLAR KAMERALARLA TAKİP EDİLİYOR

Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uygu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

12 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 3 adet greyder, 13 adet kepçe, 9 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor.