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Kayseri Talas'ta 'gaz' heyecanı

GÜNDEM 27.12.2022, 07:15
Kayseri Talas'ta 'gaz' heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas'ta Çatakdere Mahallesi’ne Doğal Gaz Verme Töreni’ne katılıp, ilk kahveyi içti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Mahalleler Doğal Gaza Kavuşuyor’ programı kapsamında Çatakdere Mahallesi’ne Doğal Gaz Verme Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayserigaz’ın yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz” derken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi ve Kayserigaz işbirliği ile ‘Mahalleler Doğal Gaza Kavuşuyor’ programı kapsamında Çatakdere Mahallesi doğal gaza kavuştu.

Çatakdere Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen Çatakdere Mahallesi’ne Doğal Gaz Verme Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, meclis üyeleri, Kayserigaz yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, birliğin, beraberliğin bereket olduğunu belirterek, “Biz sizleri sırtımızda taşısak az, biz sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşları olarak sizlere hizmet etmek bizlere keyif veriyor” dedi.

“GÖNÜLLERDE TAHT KURACAĞIZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kayserigaz’ın yaptığı çalışmaları takdir eden Büyükkılıç, “Kayserigaz’ın yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Etap etap bu işler yapılacak. Kayserigaz’ımızın bizlerle uyumlu çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Burada evlerin hepsinde doğal gazı kullanacak ortam oluşmuş, yapılan yatırımın sonuç itibariyle netice alması bizleri sevindiriyor. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun. Taşrayı da ihya edeceğiz, merkezi de imar edeceğiz, gönüllerde taht kuracağız” diye konuştu.

“ÇATAKDERE’DE ULAŞIMDA BİR NEFES ALDIK. BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a yapmış olduğu hizmetler kapsamında teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:  

“Kuruköprü çıkışından başlayıp, Çatakdere’ye gelirken o dört tane viraj aşırı derecede yokuştan müteşekkir olan eski, önceki yolumuzun Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmasından sonra hakikaten Çatakdere’de ulaşımda bir nefes aldık. Başkanımıza özellikle bu konudaki yapmış olduğu hizmet ve talimatlarından dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olun, var olun. Çatak dereye 69 ayrı kalemde hizmet yapmışız. Bu sosyal tesisimizden Mezarlık Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu işlere kadar. Arazi yollarından ilaçlamaya kadar birçok işi yapmışız. Hep şunu dedik, Sayın başkanımızın belediyecilikte talebesiyiz. Kırsala önem vermeyen, sahip çıkmayan şehri yönetemez dedik.”

Yalçın, bu proje ile birlikte mahallede 183 hanenin doğal gazı kullanacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından, protokol ve minikler tarafından açılış töreni gerçekleştirildi.

BÜYÜKKILIÇ, İLK DOĞAL GAZI MUHTARIN EVİNDE YAKTI

Açılış töreninin ardından Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, muhtar Ahmet Karabulut’un evine misafir oldular. Burada Başkan Büyükkılıç, muhtar Karabulut’un evindeki mutfakta ilk ocağı yaktı, ateşe cezve koydu ve ilk gaz ile pişirilen kahveyi içtiler. 

MUHTAR EŞİNDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A: “ALLAH RAZI OLSUN”

Başkan Büyükkılıç, içilen kahvenin doğal gaz ile pişirilen ilk kahve olduğunu belirterek, “Kahveyi yapan hane sahibine teşekkür ediyoruz. Bu kahvenin bir özelliği var. Şuanda Çatakdere’deyiz, kahvemiz Çatakdere’den doğal gazın gelmesi sonrası doğal gaz ile pişirilen ilk kahvedir” dedi.

Muhtar Ahmet Karabulut’un eşi Şükran Karabulut, Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun, işleri güçleri rast gitsin. Bize köyde çok yardımları dokundu, doğal gazımız geldi, yollarımızı yaptılar, daha da yaptılar. Doğal gaz gelmeden soba ile her yer soğuktu, şimdi her yer çok güzel oldu, her yaktığımızda dua ediyoruz” diye konuştu.

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