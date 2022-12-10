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Kayseri Talas'ta fırsatçılara geçit yok

GÜNDEM 10.12.2022, 14:45
Kayseri Talas'ta fırsatçılara geçit yok

Talas’ta fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Fahiş fiyat, stokçuluk, kasa-raf fiyat uygunluğu ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler gibi konularda yapılan denetimlerde, uygunsuzluğu tespit edilen firmalara cezai işlem uygulanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte geçtiğimiz hafta Talas’ta başlatılan denetimler kapsamında Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünden yetkililer, zincir marketlerde kasa-raf fiyat uygunluğu başta olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler üzerinde kontroller yapılıyor. Yapılan kontroller sonucunda firmalara, belediye encümenince cezai işlem uygulanıyor. 

DENETİMLERE ARALIKSIZ DEVAM

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğine vurgu yaparak, “Başta zincir marketler olmak üzere ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde ve alışveriş merkezlerinde fahiş fiyat, stokçuluk, kasa-raf uygunluğu ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili olarak denetimler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlattığımız denetimler, yaklaşık bir haftadır aralıksız olarak devam ediyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen firmalara belediye encümenimizce cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşların kazancına göz diken ve hayat pahalılığı oluşturan zincir marketlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Yalçın, Talaslı vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili şikayetleri 0549 388 25 27 numaralı whatsapp ihbar hattına iletmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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