Kayseri Talas'ta ekiplerden hummalı yol çalışması

Kayseri Talas Belediyesi ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinden Çatakdere’de doğalgaz çalışması sonrası büyük bir asfalt çalışması başlattı. Ekipler, Kuruköprü ile Çatakdere bağlantı yolundan mahalle ana giriş yoluna kadar yollar için seferberlik halinde çalışıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı doğalgaz konforuna ulaşan Çatakdere Mahallesi’nde altyapı çalışmaları hız kazandı. Talas Belediyesi ekipleri doğalgaz hatlarının geçtiği yollarda önce eski asfaltı söküp engebeli yerlerde, çukurları doldurarak düzeltme ve çevre temizleme işlerini tamamladı.

Ardından düzenlenen yollara 100 kamyon mıcır ve altyapı malzemesi serimini gerçekleştirdi. Yolun sıkıştırılmasının yapılmasıyla asfalt dökümüne hazırlayan ekipler Çatakdere ile Kuruköprü bağlantı yolundan başlayarak mahallenin ana giriş yolunda 1500 metre uzunluğunda sıcak asfaltı sermeye başladı. Yol genişliğinin 12 metreye yükseltildiği çalışmada 3 bin ton sıcak asfalt dökülecek.

MUHTARDAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çatakdere Mahalle Muhtara Seyit Ahmet Karabulut, ilk olarak doğalgaz ve sonrasında diğer hizmetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Muhtar Karabulut, “Mahallemize doğalgaz geldi ve internet altyapısı yapıldı. Bunların ardından bozulan yollarımızda büyük bir çalışma başladı. Şu an sıcak asfalt seriliyor. Buradan emeği geçen başta çalışanlar, müdürlerimiz ve belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çatakdere’ye yapmış olduğu diğer bütün hizmetlerden dolayı da Mustafa Yalçın başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun var olsun.” dedi.