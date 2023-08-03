Kayseri Talas'ta eğitime tam destek

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitim konusuna büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda Talas’a yeni okullar kazandırdıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde yapımı devam eden Emine Gönen Ortaokulunda incelemeler yapan Başkan Yalçın’a, okulu yaptıran hayırsever Ahmet Gönen ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı eşlik etti.

Kaba inşaatı tamamlanan okuldaki son durumu yerinde gören Başkan Yalçın ve beraberindekiler, yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Emine Gönen Ortaokulunu yeni eğitim öğretim yılında hizmete sunma hedefinde olduklarını dile getiren Başkan Yalçın, eğitimin öncelikli işlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek “85 bin nüfusuyla Türkiye’nin 7., Kayseri’nin en büyük mahallesinde yeni okul binaları yapmaya devam ediyoruz. Mülkiyeti belediyemize ait arsa üzerine hayırsever büyüğümüz Ahmet Gönen’in, eşi Emine Gönen adına yaptırdığı ortaokulun yapımında sona gelmiş bulunuyoruz. Devlet-Millet işbirliğinin güzel örneklerinden birisiyle daha karşı karşıyayız. Bu okulun önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Başta hayırseverimiz Ahmet Gönen olmak üzere yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

YEPYENİ OKULLAR

Geride kalan 4 yılda Mehmet-Zeynep Akköse İlkokulu, Hanım Aydoğan Anaokulu, Hikmet Cıngıllı Anaokulu, Mevlana İlkokulu ve Başakpınar Anaokulunu eğitim camiasının hizmetine sunduklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, Türkan-Av. Mehmet Altun Ortaokulu ile Türkan-Av. Mehmet Altun İlkokulunun yapımının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

NELER VAR?

Emine Gönen Ortaokulunda 24 dersliğin yanı sıra bilgisayar, müzik ve fen laboratuvarları, görsel sanatlar atölyesi, teknoloji tasarım sınıfı, çok amaçlı salon ve yemekhane bulunuyor.