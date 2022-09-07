Kayseri Talas'ta Cuma Uluçay'a vefa

Kayseri'nin Talas Belediye Meclisi, eylül ayı toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 13 maddeyi karara bağladı. Çeşitli imar ve mali konuların görüşüldüğü oturumda kırsal mahallelerde yapılacak meydan düzenlemeleri ile merhum futbolcu Cuma Uluçay’ın isminin Kepez Futbol Stadyumu’na verilmesi, öne çıkan konu başlıklarından oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda, Başkan vekili Ragıp Dost Başkanlığında yapılan oturumda çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere bazı birimlere ait talepler karara bağlandı.

KIRSAL’A MEYDAN DÜZENLEMESİ

Oturumda ilk gündem maddesini bazı kırsal mahallelere yapılacak meydan düzenlemesi oluşturdu. Buna göre Başakpınar, Koçcağız, Kuruköprü, Kepez ve Reşadiye Mahallelerinde meydan yapımı ve yenilenmesinin yanı sıra yol ve kaldırım düzenlemeleri ile tabela ve aydınlatma gibi unsurların yerine getirilmesi kararı alındı.

Oturumda öne çıkan bir diğer madde ise bir süre önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren merhum futbolcu Cuma Uluçay’ın isminin Kepez Futbol Stadı’na verilmesi oldu.