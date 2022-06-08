Kayseri Talas'ta Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması

Talas Belediyesi, Kayseri’de bir ilke daha imza atarak ‘Anadolu Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması’ düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Abidin Pekşan’ın yetiştirdiği Anadolu çoban köpeği şampiyon olurken yarışmaya katılan 300 köpek arasında 24’ü de kendi kategorilerinde birinci seçildi.

Reşadiye Mahallesi eski stadyumda oluşturulan alanda görücüye çıkan çoban köpekleri güzellikleri ve görkemli vücutlarıyla hakemlerden tam not almak için yarıştı.

Anadolu çoban köpeği, Kangal, Malaklı ve Alabay olmak üzere 4 ayrı ırktan köpeğin boy gösterdiği yarışmada şampiyon olan köpeğin sahibi ödülünü, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın elinden aldı.

‘BURADA HADİSE, MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZI BEYAN ETMEK’

Yarışma öncesi katılımcılara ve izlemeye gelen vatandaşlara konuşan Başkan Yalçın, bu yarışmayla birlikte bir gönül birlikteliğinin sağlandığına değindi.

Özellikle pandemi ile birlikte tarım ve hayvancılığının öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Pandemiden sonra tarım ve hayvancılığın kıymeti ortaya çıktı. Bu köpekler de hayvancılığın olmazsa olmazı. Bunlar yerli ırk olması hasebiyle bizim için çok önemlidir.”

Bu yarışmayla birlikte milli değere sahip Anadolu çoban köpeklerinin öneminin gösterildiğini vurgulayan Başkan Yalçın, “Burada hadise milli değerlerimize sahip çıktığımızı beyan etmek ve milli değerlerimizi göstermektir. Her cinsten köpeklerin korunması ve sevilmesi bizim görevimiz. Biz ‘Patievi’ diye bir yer yaptık orada da sahipsiz köpeklerimize bakıyoruz. Kangal köpeklerini sahipleri şehir içinde gezdirirken keyif alıyor ama kimileri de korkabiliyor. Köpekleri gezdirenler köpek gezdirmeyenlere saygılı olacak, gezdirmeyenler de gezdirenlere karşı saygılı olmalı. Tabii ki köpek sahipleri gezdirirken ağızlıklarını takmayı unutmasınlar.” dedi.