Kayseri Talas'ta böceklere karşı seferberlik

Kayseri'nin Talas Belediyesi soğuk havalarda kanalizasyon giderleri ve yağmur suyu kanallarında gizlenen haşeratlara karşı sıcak sisleme uygulaması başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaz mevsiminde ortaya çıkan sivrisineklere karşı şimdiden önlem alan Kayseri'nin Talas Belediyesi, bu kapsamda larva döneminde ilaçlama yaparak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiyor.

Kış uykusunda olan karasinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı mazgallar, yağmur suyu kanalları, çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine, çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor.

Sıcak sisleme uygulamasıyla yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi amaçlanıyor.