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Kayseri Talas'ta Bina Görevlileri'ne dernek binası

GÜNDEM 28.05.2023, 09:15
Kayseri Talas'ta Bina Görevlileri'ne dernek binası

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin destekleriyle bir süre önce kurulan Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde yer alan dernek önünde yapılan açılış programına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BAŞKAN YALÇIN FAHRİ BAŞKANIMIZ”

Törende konuşmayı yapan Dernek Başkanı Erkan Aydın, derneğin 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçtiğini belirterek, kuruluş sürecinde Başkan Yalçın’ın kendilerine her türlü desteği sağladığının altını çizdi.

Dernek Başkanı Aydın konuşmasında Başkan Yalçın’ın desteklerine vurgu yaparak, “Bundan yaklaşık 6 ay önce 30 bina görevlisi olarak bir araya geldik. Bu konuda istişare yaptık ve dernek kurmaya karar verdik. Sonra da destek için Mustafa Yalçın başkanımız ile görüştük. Çok büyük katkıları oldu. Ne zaman kapısını çalsak bize kapısını açan ve maddi manevi yardımını esirgemeyen Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Bizim fahri başkanımız oldu.” dedi.

“BİNA GÖREVLİLERİ HER KOŞULDA GÖREVDE”

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, da sözlerine hem kendi haklarını savunmak hem de daha iyi hizmet üretebilmek için böyle bir adım atmalarından dolayı bina görevlilerini tebrik ederek başladı.

Bina görevlilerinin fedakarca çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bina görevlilerimize ayrıca teşekkürüm var, korona döneminde herkes evine kapandı bina görevlilerimiz görevinin başındaydı. Depremde de bina görevlileri yine görevlerinin başındaydı. Bina görevlilerimiz bizim en iyi yardımcımız. Bütün arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyorum.” dedi.

“İLKLERİN BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN”

Daha sonra konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy Başkan Yalçın için ‘İlklerin Başkanı’ ifadelerini kullanarak “Bina görevlileri derneğimizin kurulması gerçekten güzel bir gelişme. Talas’ta bu ilk olan bir durum. Mustafa Yalçın Başkanımız ilkleri yapmayı sever. İnşallah bu derneğin çalışmaları Kayseri’ye ve Talas’a hayırlar getirir.” diye konuştu.

Konuşmasına 28 Mayıs Pazar Günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatarak son veren Milletvekili Özsoy, “Biliyorsunuz 28 Mayıs’ta bir seçim daha var inşallah bu seçim ülkemiz için hayırlara vesile olur.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Erkan Aydın tarafından Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi ve dua edilerek derneğin açılış kurdelesi kesildi.

 

 

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