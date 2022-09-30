Kayseri Talas'ta Başakpınar yenileniyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik yürüttüğü hizmet atağı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Başakpınar Mahallesi’nde de altyapıdan üst yapıya 4 koldan yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başakpınar’a adeta çıkarma yapan Kayseri'nin Talas Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarından altyapının yenilenmesine, arazi yollarının düzenlenmesinden tehlike arz eden metruk binaların yıkımına kadar pek çok konuda hummalı bir çalışma sergiliyor.

Toplamda 35 personel ve 15 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda greyder, kepçe, ekskavatör, kamyon, silindir, su arozözü ve temizlik robotu kullanılıyor. 1 hafta süreyle gerçekleştirilecek çalışmalarda mahallenin birçok önemli ihtiyacı giderilmiş olacak.

ONARIM TİMİ DE İŞ BAŞINDA

Bununla birlikte bir süre önce basit bakım-onarım ve tamirat işlerini yerine getirmek için hayata geçirilen Onarım Timi de Başakpınar Mahallesi’ndeki küçük çaplı işlere anında müdahale ediyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Başlatılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Başakpınar Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmaların yerinde olduğunu belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Halil İbrahim Kandağ isimli Başakpınarlı bir vatandaş “Allah razı olsun, çok memnunum, böyle belediye başkanı bulunmaz.” sözleriyle memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti.