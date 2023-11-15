Kayseri Talas'ta Başakpınar'da konut fırsatı

Kayseri Talas Belediyesi, ilçenin gelişime açık mahallelerinden Başakpınar’da konut sahibi olma imkanı sunuyor. 14 parsel arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bin114 metrekareden 1.570 metrekareye kadar çeşitli büyüklükteki 14 konut parseli, 2 milyon 200 bin lira ile 3 milyon lira arası muhammen bedelle ihaleye çıkacak.

Belediye Meclis Salonu’nda bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.