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Kayseri Talas'ta bağlama kursu
GÜNDEM 25.01.2023, 07:45
Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2020'de hizmete sunulan Talas Musiki Cemiyeti’nde gençler ve yetişkinler için bağlama kursu açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'ye bağlı Talas’ın tarihi yerlerinden Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı Ali Saip Paşa Sokağındaki Talas Musiki Cemiyeti’nde verilecek bağlama kursuna 20 yaş üzeri herkes kayıt yaptırabilecek.
KADINLARA ÖZEL SAATLER
İki grup halinde düzenlenecek kursun kadınlara yönelik kısmı hafta içi 13.30-16.00 saatleri arasında olacak.
Hafta sonu grubu ise 09.00-16.00 saatleri arasında eğitim alacak.
Kursa kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyenler mesai saatleri içerisinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilir.
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|20
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|12
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|44
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|17
|41
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|18
|38
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