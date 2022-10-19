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Kayseri Talas'ta bağımlılık semineri
GÜNDEM 19.10.2022, 07:45
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla “Dijital Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminer gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin katılacağı programda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere insanların sanal dünyaya olan ilgisi ve bağımlılığı üzerinde durulacak.
Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki program bugün saat 16.00’da başlayacak.
Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi olan dijital bağımlılığın detaylı şekilde ele alınacağı seminere katılımın yoğun olması bekleniyor.
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