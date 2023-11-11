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Kayseri Talas'ta Antika Pazarı yarın kurulacak
GÜNDEM 11.11.2023, 09:29
Kayseri Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, yarın yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.
Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.
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|11
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|14
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|13
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|14. Ümraniye
|12
|12
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|12
|11
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|12
|9
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|5
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|P
|1. Tottenham
|12
|29
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|24
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|24
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|11
|20
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|18
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|11
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|11
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|11
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|6
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|11
|6
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|31
|2. Real Madrid
|12
|29
|3. Barcelona
|12
|27
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|25
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|24
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|20
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|12
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