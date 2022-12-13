Kayseri Talas'ta antika coşkusu yaşandı

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği ‘Antika Pazarı’, yine dolu dolu geçti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulan ve geleneksel hale gelen pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler tarihi eser meraklıları ve koleksiyonerlerle buluştu.

Talas’ın tarihi mirasını yansıtan Harman Mahalle Meydanında gerçekleşen organizasyonda yine şehir içinden ve şehir dışından pek çok antika ürün meraklısı ve koleksiyoner ile antika satıcıları bir araya geldi.

PAZARDA NELER VAR

Yoğun ilgi gören pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor