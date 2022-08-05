Kayseri Talas'ta Aliya günleri

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın, gençlerde kitap okuma alışkınlıklarını artırmak ve müzakere yeteneklerini geliştirmek amacıyla başlattığı ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’ programında genç okurlarla ağustos ayı buluşması gerçekleştirildi. Talaslı gençlerin yanı sıra Bosna Hersek Mostar’dan gelen öğrencilerin de katıldığı programda Aliya İzzet Begoviç ve eserleri değerlendirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ve Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

‘HEM KOMUTAN HEM SİYASETÇİ HEM DÜŞÜNCE ADAMI’

Programa Aliya İzzet Begoviç hakkındaki düşüncelerini paylaşarak başlayan Başkan Yalçın, Begoviç’in hem komutan hem siyasetçi hem de düşünce insanı kimliğine değindi.

Aliya İzzet Begoviç’in bir bilge lider olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, “Bir şahsiyet var orada Aliya İzzet Begoviç, Allah rahmet eylesin, bilge lider, bilge kral. İslami bilgeliği olarak da hepimize ışık tutan bir lider. Son zamanlarda hem savaşı yöneten hem ülkeyi yöneten hem de yol haritası çizen bir bilge bulmak çok zor. Bunu ben Aliya İzzet Begoviç’te gördüm.” dedi.

MOSTARLI ÖĞRENCİLERE YAKIN İLGİ

Program sonunda Bosnalı öğrencilere hitabeden Başkan Yalçın, Bosna-Hersek ve Mostar ile olan tarihi bağa değindi. Anadolu ile Bosna Hersek arasında tarihi ve kültürel bir birlikteliğin olduğunu söyleyen Başkan Yalçın oradaki insanların Evlad-ı Fatihan olduğunu hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı sırada da birçok program düzenlediklerini ifade etti.

Mostar’ın maddi manevi yeniden inşasına Kayseri olarak destek sağladıklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Biz, Mostar ile kardeş şehir olduğumuzda ben Büyükşehir Belediyesinde görev yapıyordum. O zaman resim, terzilik ve takı tasarımı gibi kurslar açmıştık. Bu kurs Hırvatlar, Boşnaklar ve Sırpların ilk defa bir araya geldiği sınıf oldu ve ‘bunu Kayseri başardı’ diye o zamanki yetkililer bizi tebrik etmişlerdi.” diye konuştu.