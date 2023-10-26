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Kayseri Talas'ta ağaç dikme mesaisi bitmiyor

GÜNDEM 26.10.2023, 07:45
Kayseri Talas'ta ağaç dikme mesaisi bitmiyor

Kayseri Talas Belediyesi tarafından başlatılan daha yeşil bir Talas için geleceğe nefes olma ağaç dikim organizasyonları bütün hızıyla devam ediyor. xMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Ali Dağı 360 Derece Yürüyüş Alanındaki etkinlikte Alpaslan Koleji öğrenci, öğretmen ve idarecileri 500 meyve fidanı ve çam fidanını toprakla buluşturdu.

Ali Dağı Zirve Yolu güney güzergahında düzenlenen organizasyona Alpaslan Kolejinden 500 öğrencinin yanı sıra öğretmen ve idareciler de katıldı.

Burada açılan çukurlara gelen öğrenciler fidanların koruma kılıflarını sökerek toprakla buluşmasını sağladı.

Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda Ali Dağı 360 Derece Yürüyüş Alanına 500 meyve fidanı ile çam fidanı dikilmiş oldu.

Etkinliğin sonunda öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan doğaseverlere su, kek ve meyve suyu gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

TALAS BELEDİYESİNDEN DAVET

Talas Belediyesinden yapılan duyuruda şehirde faaliyet gösteren okul, üniversite ve sivil toplum kuruluşları Ali Dağında fidan dikmeye davet edildi.

Yapılan duyuruda gruplar halinde fidan dikmek isteyenlerin 0352 437 0054 numaralı telefondan başvuruda bulunmaları istendi.

 

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