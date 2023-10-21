Kayseri Talas'ta 62 Evler'deki yuvalarda sona gelindi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından Harman Mahallesindeki 62 Evler kentsel dönüşüm alanında yükselen 130 daire ve 7 dükkandan oluşan 2 blokta incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Yalçın, “Devletimiz 40 yıllık eski binaların sahiplerine yenisi veriyor. Biz de buna emek verdiğimiz için mutlu oluyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından Harman Mahallesindeki 62 Evler kentsel dönüşüm alanında yükselen 130 daire ve 7 dükkandan oluşan 2 blokta incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Yalçın, “Devletimiz 40 yıllık eski binaların sahiplerine yenisi veriyor. Biz de buna emek verdiğimiz için mutlu oluyoruz.” dedi.

İki yıl önce ihalesi yapılan 62 Evler kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yüzde 90’ı tamamlanan ve kısa sürede kura çekimleri yapılacak olan 2 bloktaki çalışmaları yerinde inceledi.

Şantiyeye gelerek belediye görevlileri ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgiler alan Başkan Yalçın, aynı katta bulunan bütün dairelerdeki uygulamaları kontrol etti. Kapısından penceresine, ıslak zeminde kullanılan fayans ve seramiklerden mutfak dolaplarına her yeri gözden geçiren Başkan Yalçın, gelinen noktayla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İNSANLARIN BİZE OLAN GÜVENİ ARTACAK”

Başkan Yalçın, “Biz belediyeciler böyle güzel sonuçlar alınca heyecanlanırız.” derken “Bütün arkadaşlarımız kentsel dönüşümde iyi iş çıkardı. Ellerinize, gönlünüze sağlık. İnsanın hayatında yumuşak yastıkları olur. Düşündüğünde, evine gittiğinde insanların 40 yıllık eskimiş binalarında otururken şu binayı ben yaptım, bizim katkımız var dedi mi iş bitmiştir. Buraya gönlümüzü katarsak dünyamızı da ahiretimizi de kazanırız. Burada böyle bir örneğin içerisindeyiz. Bu bölgede kentsel dönüşümde daha çok iş var ama bu iki bina örnek olacak. İnsanlar gördüğüne inanır. Şimdi bu binaları görünce insanların belediyemize olan güveni artacak.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde yapılan işin çok büyük olduğunu belirten Başkan Yalçın, “İnsanlar tabiri caizse 40 yıl bindiği arabayı galeriye götürüp al bunu, karşılığında bana sıfır otomobil ver diyor. Devlet bunu yaptı. Devlet, belediyelere emsalini artır, ben de harç paralarını ve vergilerini anlamayayım dedi. Dünyanın hiçbir yerinde devlet böyle yapmaz. Biz de bu konuda katkımızı koyunca hak sahibi vatandaşlarımız mutlu olsun istiyoruz. Önemli olan insanlarımızın mutluluğu. Mutlu eden, mutlu olandan daha çok mutlu olur.” şeklinde konuştu.