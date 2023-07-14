Kayseri Talas'ta 58 milyon liralık kaynak

Mülkiyeti Kayseri Talas Belediyesi’ne ait 1 konut parseli, 2 ticaret parseli ve 16 villa arsası ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Biri kapalı teklif usulüyle olmak üzere açık artırmayla satışa sunulan taşınmazlardan 16’sı, toplam 58 milyon 15 bin liraya alıcı buldu. Elde edilen bu kaynak, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost’un başkanlığında ve encümen huzurundaki ihalelere katılım yoğun oldu.

İlk olarak Kiçiköy Mahallesi 2116 ada 5 parseldeki konut arsasının satışa çıkarıldığı ihalede kapalı teklif usulünün ardından en yüksük teklif veren üç istekli arasında pazarlık yapıldı. Yapılan pazarlık sonucu konut arsası 9 milyon 100 bin liraya satıldı.

Ardından Yukarı Talas ile Reşadiye’de bulunan 16 villa arsasının ihalesine geçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ihalede 13 villa arsası toplam 41 milyon 180 bin liraya alıcı buldu.

Daha sonra yine Yukarı Talas 2403 ada 3 parseldeki ticaret parselinin ihalesi yapıldı. Bu ihaleden 6 milyon 150 bin lira gelir elde edildi.

Bir başka ticaret parselinin bulunduğu Reşadiye Mahallesi 2401 ada 1 parseldeki taşınmaz da 1 milyon 585 bin liraya alıcı buldu.

“ALANA SATANA HAYIRLI OLSUN”

İhalede konuşan Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost, katılımcılara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek, ihalelerin hayırlı olmasını diledi.

GELECEK HAFTA DA SATIŞA ÇIKARILACAK

Şeffaf ve katılımcı bir ortamda gerçekleşen ihalede pazarlığa kalan Yukarı Talas Mahallesindeki 3 villa arsası 19 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te tekrar satışa sunulacak.

İstekliler taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonundan alabilecek.