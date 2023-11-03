Son Dakika

Kayseri Talas'ta 515 bin kişi Uyumayan Kütüphane'de

GÜNDEM 03.11.2023, 07:45
Kayseri Talas'ta 515 bin kişi Uyumayan Kütüphane'de

Talas Belediyesi tarafından üç yıl önce hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’ye açıldığı günden bu yana ilgi artarak devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına armağan olarak üç yıl önce hizmete giren kütüphaneden şimdiye kadar 515 bin kişi faydalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Talas girişi Atatürk Bulvarı üzerinde ve yurtlar bölgesinde bulunan 7/24 Kütüphane, hizmet vermeye başladığı günden bu yana öğrencilerin ve araştırmacıların en sık kullandıkları okuma, araştırma ve çalışma merkezi olmayı sürdürüyor. 31 Ekim 2020 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri protokolünün de katıldığı görkemli bir törenle hizmete giren kütüphaneden bugüne kadar 515 bin kişi yararlandı.

KÜTÜPHANEDE YOK YOK

24 saat hizmet verdiği için ‘uyumayan kütüphane’ olarak da anılan merkezde, kitap kafe, görme engelliler için sesli kütüphane, işitme engelliler için sessiz kütüphane, çocuk bölümü, yabancı dil kursları verilen derslikler, konferans salonu ve fuaye alanı bulunurken, ayrıca öğrencilerin yeme içmeden yararlanacağı kafe hizmeti de yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksel lisans ile doktora öğrencilerinin de yararlandığı kütüphanede ayrıca araştırmacılar için de ayrı bir bölüm bulunuyor.

31 bin 650 kayıtlı kitabın yer aldığı kütüphanede ayrıca 7 bin süreli yayın kitapseverlere hizmet veriyor.

AYLIK KİTAP SOHBETLERİ

Bunların yanı sıra Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın katılımıyla her ayın ilk çarşamba günü kitap sohbetleri gerçekleştirilerek gençlerin kitaplara olan sevgisi artırılıyor ve yeni ufuklar çiziliyor. Diğer yandan resim ve fotoğraf sergileriyle birlikte kütüphane özel günlerde okullara da kapılarını açıp çok yönlü olarak hizmet veriyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3