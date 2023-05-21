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Kayseri Talas'ta 19 Mayıs coşkusu

GÜNDEM 21.05.2023, 13:15
Kayseri Talas'ta 19 Mayıs coşkusu

Kayseri'nin Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı birbirinden özel programlarla vatandaşlara yine unutulmaz bir bayram yaşattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Her yıl düzenlediği 19 Mayıs etkinlikleriyle adından söz ettiren TKayseri'nin Talas Belediyesi, bu sene de birbirinden özel gösterilerle bayramı doyasıya yaşattı.

Etkinlikler kapsamında Yamaç Paraşütü İniş Alanı gün boyu birbirinden farklı gösterilere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma Vapurunun Kayseri Zincidereli Kaptanı İsmail Hakkı Durusu için hazırlanan belgesel gösterimiyle devam etti. Birbirinden özel sahne gösterilerinin yer aldığı programda ayrıca Ahsen-Aksel ikilisi ile Ozi Sanat Okulu muhteşem bir konser verdi. Bunların yanı sıra Talas Belediyesi Sporcu Okulu ile Talas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün badminton, okçuluk, cimnastik, masa tenisi, basketbol oyunları da programı renklendirdi.

100. YILA ÖZEL HİZMETLER

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başladı. Başkan Yalçın, Cumhuriyet’in 100. yılına tanıklık etmekten dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, “Nice zorlu mücadelelerin ardından kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti, artık bugün 104 yaşında bir çınar. Bu çınarı gençlerimizin ileri götüreceğine inancım tam. Allah devlete zeval vermesin. Bandırma Vapuru kaptanının Talas Zincidereli olması nedeniyle kendisini tanıtmanın bizim için görev olduğunu düşündük ve bir belgesel hazırlattık. Aynı zamanda da bir kitap çalışmamız olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’de ilk defa bir belediye olarak tesisine ‘100. Yıl’ ismini vermenin gururunu yaşıyoruz. 100. yılda ‘100 apartmana 100 kütüphane’ projemiz devam ediyor. Bu vatanı bize canlarıyla emanet eden başta Atatürk olmak üzere bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.

BÖHÜRLER’DEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de hazırlanan İsmail Hakkı Durusu belgeseli için Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Bu belgesel aslında Kurtuluş Savaşı’nın nasıl topyekun bir ülke ruhuyla işgalden kurtuluşunu ortaya koyuyor. Gençler bizim 104 yıl önceki bir hikayemiz var. Bu mücadeleyi bilirsek bu toprakların kıymetini çok daha iyi anlarız. Bu ruh ve bilinçle Türkiye’yi geleceğe ilerletmek zorundayız. Bunun için önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğiz. Türkiye’nin bağımsızlığını oylayacağız. Bu bağımsızlık mücadelesinde destek bekliyorum. Bu mücadele 19 Mayıs’ta başladı bugün de devam ediyor.” diye konuştu.

Konuşmaların Başkan Yalçın tarafından Ayşe Böhürler’e Atatürk portresi hediye edildi. Ayrıca Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu belgeselini hazırlayan Erol Mutlu’ya da Böhürler ve Başkan Yalçın tarafından plaket verildi. Ardından hep birlikte şarkılar eşliğinde Türk Bayrağı sallanarak bayram coşkuyla kutlandı.

Daha sonra sporcu çocukların gösterilerine geçildi. Miniklerin yaptığı hareketler büyük beğeni alırken küçük bir karateci kızın gösterisinin sonunda açtığı Türk Bayrağını Başkan Yalçın’a verip Başkan Yalçın’ın da kendisini alnından öpmesi büyük alkış topladı.

TALAS’TA GECEYİ IŞITAN COŞKU

Kutlamaların akşamki bölümünde ise Talas Belediyesi önünde fener ateşi yakıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in birlikte tutuşturduğu ilk ateşin ardından Talasgücü Belediyesporlu sporcular ve vatandaşlar da fener ateşi yakarak coşkuya ortak oldu. Ardından Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez üstü açık gezi otobüsüne binen gençlere el sallarken, marşlar ve şarkılar eşliğinde ilçe turu atıldı. Vatandaşların bayramının kutlandığı konvoya Vosvos araçlar da eşlik ederek etkinliğe renk kattı.

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