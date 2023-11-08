Kayseri Talas Meclisi'nde gündem Gazze

Kayseri Talas Belediye Meclisinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı gündemi oluşturdu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili, “İkinci yüzyılın ilk meclis toplantısını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” derken, Gazze’ye yapılan katliamla ilgili olarak da tüm meclis üyeleri adına İsrail’i kınayan açıklamalarda bulundu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Meclisi, 2023 yılı Kasım ayı toplantısını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Yalçın, “Bu meclisimizin bir özelliği var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk toplantısı. Cumhuriyetin yeni yüzyılında görev başında olmanın, yapılan hizmetlere imza atmanın, karar almanın ve şehrimizle ilgili fikir yürütmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Allah devletimize nice yüzyıllar versin. Devletimiz kıyamete kadar baki olsun. Bugüne kadar emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını veren bütün şehit ve gazilerimize saygıyla anıyoruz. Bize böyle bir vatan bıraktıkları için onlarla ne kadar övünsek az. Allah mekanlarını cennet eylesin. İlçemizin dört bir yanında Cumhuriyetin 100. yılı için 60 bin bayrak dağıttık. Her tarafı bayraklarla donattık. Yamaç paraşütü iniş alanında dünyanın en büyük Türk bayrağını açtık. Emine Gönen Ortaokulunu açtık. 100. yıla ithafen toplantılar, konferanslar ve konserler düzenledik.” dedi.

GAZZE’YE DESTEK, İSRAİL’İ KINAMA AÇIKLAMASI

Başkan Yalçın, tüm meclis adına okuduğu bildiri ile de İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı kınadı.

Başkan Yalçın tarafından okunan bildiri şu şekilde: “İnsanlık tarihinin en kara günlerine şahit oluyoruz. İsrail, dünyanın gözü önünde soykırım yaparak çocuk, kadın, yaşlı demeden sivil katliamı gerçekleştiriyor. Gazze’de bir insanlık dramı yaşanıyor, bütün dünya seyrediyor. Bir açık hava hapishanesine dönüşmüş bulunan Gazze'ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. Bu acı tablonun ortadan kaldırılması için uluslararası kuruluşları bir kez daha harekete geçmeye ve gözü dönmüş İsrail’e gereken yaptırımı uygulamaya davet ediyoruz. Talas Belediyesi olarak ilk günden beri İsrail ve Amerika menşeli ürünleri sosyal tesislerimizde satmıyoruz. Bölgede barış ikliminin yeniden oluşması, İsrail'in katliamlara son vermesine ve hemen ardından Gazze'ye yardımların ulaşmasına bağlıdır. Talas Belediye Meclisi olarak bölgede huzur ve barış ortamının bir an önce yeniden tesis edilmesini ümit ediyor, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü soykırımı şiddetle kınıyoruz.”

MECLİS ÜYELERİNDEN BAŞKAN YALÇIN’A 100. YIL TEŞEKKÜRÜ

Meclis üyeleri Hasan Özsoy, Ömer Uğurlu, Ragıp Dost, Berrin Özen ve Gürsel Kısır da cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının Talas’ta fark oluşturduğunu belirterek, gerçekleştirilen organizasyon ve etkinlikler için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından meclis gündeminde bulunan 17 madde karara bağlandı. Oturumda, kapıların açılması halinde Gazze’ye yardım yapılmasını içeren gündem maddesi de kabul edildi.

BAŞKAN YALÇIN’DAN MECLİS ÜYELERİNE 100. YIL HEDİYESİ

Toplantının sonunda Başkan Yalçın, meclis üyelerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu masa üstü Türk bayrağı ile Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan plaket hediye etti.

Meclis oturumu 4 Aralık Pazartesi günü yeniden toplanmak üzere sona erdi.