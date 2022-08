Kayseri Talas kışa hazır

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Talas’ta Kış Hazırlıkları’ sona erdi. Kışlık gıda ürünlerinin hazırlanmasını içeren organizasyon son gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda ev hanımları tarafından salçadan turşuya, meyve suyundan konserveye, reçelden kuskusa kadar pek çok ürünü kışın tüketmek üzere hazırlandı.

Birçok hizmetin belediye tarafından ücretsiz sunulduğu organizasyon kapsamında vatandaşlar, reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok ürünü kışa hazır hale getirdi.

‘ÇOK GÜZELDİ, ÇOK MEMNUN OLDUK, ÇOK BEĞENDİK’

Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, belediye tarafından çok güzel bir hizmet sunulduğunu söyledi. Kışlık hazırlıkların yapılması için her türlü hizmetin ve imkanın bulunduğunu ifade eden vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Özellikle salça hazırlamada gerekli tüm araç gerecin sağlandığını belirten vatandaşlar, tuzdan kazana, sabundan, domates çekme hizmetine kadar her imkanın ücretsiz verildiğini söyledi. Her şeyin çok güzel olduğunu kaydeden vatandaşlar, organizasyondan memnun ayrıldıklarının ve sunulan hizmetleri beğendiklerinin altını çizdi.

STK’LARDAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin de katkı sunduğu organizasyonda dernek üyeleri de kışlık ürün hazırlamanın yanında kuskus gibi ürünlerin yapımında öğrenmek isteyen vatandaşlara bilgi verdi. Organizasyonun son gününde konuşan Dernek Başkanı Necla Çelebi Erkara, her yıl düzenlenen kış hazırlıkları organizasyonunun bu yıl yine dolu dolu geçtiğini ifade ederek sunduğu imkanlar ve desteklerinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Burada vatandaşlara çeşitli gıda ürünlerinin hazırlanması için bilgi desteği verdiklerini belirten Çelebi Erkara, alanda bir çok hizmetin belediye tarafından sunulduğunu söyledi.