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Kayseri Talas kırsalında sosyal ağ genişliyor

GÜNDEM 20.10.2022, 11:15
Kayseri Talas kırsalında sosyal ağ genişliyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik başlattığı sosyal tesis atağı devam ediyor. Daha önce birçok mahalleye sosyal tesis kazandıran Talas Belediyesi şimdi de Koçcağız ve Reşadiye mahallelerine yeni sosyal tesisler yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesinde geçtiğimiz aylarda Yamaçlı ve Akçakaya mahalleleri sosyal tesislerinin hizmete girmesinin ardından Koçcağız ve Reşadiye mahallelerinde de sosyal tesis yapımına başlandı.

Reşadiye’de 400 metrekare, Koçcağız’da 300 metrekare olarak planlanan sosyal tesisler, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak.

ÇOK YÖNLÜ TESİSLER

Geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden sosyal tesisler, bünyesinde barındırdığı imkânlarla birden fazla ihtiyaca cevap verebilecek. Sporcular için ayrılmış özel alanlardan, çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilmesi için ayrılmış çok amaçlı salona kadar imkânlara sahip olan tesislerde ayrıca kadınlar için de özel bir bölüm yer alacak.

Başta düğün, nişan, cenaze, asker uğurlaması gibi topluca bir araya gelinen etkinliklerde kullanılan sosyal tesisler, ayrıca diğer günlerde mahalle sakinlerinin oturup çay içtiği, birbirini görüp sohbet ettiği mekânlar olarak dikkat çekiyor.

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