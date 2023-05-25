Kayseri Talas Kent Yaşam Alanı'na büyük övgü

Kayseri Talas Belediyesi'nin Elbistan’da 20 gün gibi kısa bir sürede inşa ettiği bin 500 kişilik Talas Kent Yaşam Alanı’nda konaklayan Elbistanlı depremzedeler, yapılan hizmetler ve sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Depremin meydana geldiği andan itibaren hızla harekete geçerek 10 ayrı deprem bölgesinde arama kurtarma, yardım ve lojistik destek çalışmaları gerçekleştiren Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin Elbistan’da kurduğu 300 konteynerden oluşan Talas Kent Yaşam Alanındaki hizmet misafirlerinden tam not aldı. Afetzedeler ofisten dükkana, sosyal mekandan eğitime, mescidden duş ve lavaboya kadar birçok donatının bulunduğu yaşam alanından yararlanıyor.

“YALÇIN BAŞKAN OLMAZSA BU HİZMETLER OLMAZDI”

Yaşam alanında konaklayan Pala Dayı olarak bilinen Halit Güleç, 6 Şubat depremlerinde iki evladını kaybettiğini belirterek, “Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah onun yokluğunu vermesin. O olmasa bu hizmetler buraya olmazdı. Çok memnunuz. Kendisine ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin.” dedi.