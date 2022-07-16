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Kayseri Talas'ın bayrak gururu

GÜNDEM 16.07.2022, 15:30
Kayseri Talas'ın bayrak gururu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk Bayrağı açıldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanı sıra milletvekileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen program 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yurt çapındaki en dikkat çekici etkinliklerinden birisi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın konseriyle başlayan etkinlikte şiirler okunarak milli ve manevi duygular yeniden dile getirildi.

‘BİZ ASKER BİR MİLLETİZ’

Etkinliğe katılan protokol ve vatandaşlara hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada Türk Milleti’nin asker bir millet olduğunun altını çizerek yakın zamanda yaşadığı bir anısını paylaştı. Talas’ın Ardıç Mahalle Muhtarı Alper Solak’ın oğullarının asker kınasında yaşananları aktaran Başkan Yalçın, “İki gün önce buradaki Ardıç Mahallemizde bir asker uğurlama programımız vardı. Askerlerin babası aynı zamanda muhtar ve benim eski öğrencim. 1 oğlu asker ve 2 oğlunu daha askere gönderiyor ve diyor ki ‘Devletim emretsin bende asker olayım.’ Yani 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlar bunu hesaplayamadılar.” dedi.

“Biz asker bir milletiz.” İfadeleriyle sözlerine devam eden Başkan Yalçın, “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hem de gönül coğrafyamız için vermeyeceğimiz hiçbir şey yok. Allah’a çok şükür biz ulu bir vatanın ulu ceddinin neslindeniz. İnşallah 2023 yılında, cumhuriyetimizin 100. yılında, Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan nice güzelliklere imza atacak. Biz de onun yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

‘AYYILDIZ, DEVLET, MİLLET VE VATAN BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ’

Daha sonra 15 Temmuz’un 6. yılına ithafen Talas Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen Ayyıldız figürlerine değinen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “15 Temmuz öncesi 6 adet 4.5 metre çapında 1.5. metre yüksekliğinde betonarme bayrağımızı Talas’ın çeşitli yerlerine yerleştirmiş bulunmaktayız. Ayyıldız, devlet, millet ve vatan bizim olmazsa olmazımız.”

3 BİN 38 METREKARE TÜRK BAYRAĞI

Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 45 metre genişliğinde 67.5 metre uzunluğunda olan ve toplamda 3 bin 38 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı şehir protokolü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Talas Belediyesi personeli ile vatandaşlar tarafından açıldı.

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