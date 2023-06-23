Kayseri Talas Belediyesi'nden kurban alanlarına servis
Kayseri Talas Belediyesi, Kurban Bayramı’na özel, kurban satış ve kesim yerlerine ücretsiz servis düzenliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’nde bulunan kurban satış ve kesim yerine 21-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak seferlerle kurbanlık alacak vatandaşların ulaşımları kolaylaştırılmış oluyor.
Servis gidiş ve dönüş yer ile saatleri şu şekilde: Mevlâna Mahalle Meydanı Selçuklu Evi önünden hareket edecek servisler; 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 saatlerinde gerçekleşirken Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osmanlı Evi önünden kalkacak servislerin hareket saatleri ise; 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 şeklinde olacak.
Servislerin dönüşleri ise Reşadiye Kurban Satış Yeri’nden 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 saatlerinde gerçekleştirilecek.
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