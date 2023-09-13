Kayseri Talas Belediyesi'nden Kamber'de asfalt çalışması

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerden Kamber’de önemli bir asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla Kamber’in Malatya yolu girişi, mahalle içi ve yeni yapılan mahalle çevre yoluna 3 bin ton sıcak asfalt serildi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ)

Kayseri'nin Talas Belediyesi yol yapım ekiplerinin yaptığı çalışmayla Kamber’in Malatya yoluna bağlanan yeni çevre yolunda öncelikle alt yapı yenilendi. Yer yer 2 metreyi aşan dolgu ve tesviye ile birlikte sıkılaştırma işlemlerinin ardından yol asfalta hazırlandı.

Bir diğer çalışmayla Kamber’in Malatya yolundaki ana girişinden mahallenin yeni çevre yoluna kadar bölümdeki eski asfalt da sökülerek altyapı çalışması tamamlandı.

Her iki yolda planlanan altyapının bitirilmesiyle sıcak asfalt serimine geçildi. Yapılan çalışmayla Kamber’in Malatya yolundaki ana girişinden başlayarak mahallenin diğer ucuna kadar olan yolu sıcak asfalt ile özenle yenilendi. 2 kilometre uzunluğundaki yolda genişlik 10 metreye çıkartıldı. Böylelikle konfor ve rahat bir ulaşım imkanı sağlanan yolda 3 bin ton sıcak asfalt serildi.

“SİVAS CADDESİ’NDEKİ LÜKS KAMBER’E TAŞINIYOR”

Yapılan çalışmayla ilgili görüşlerini belirten Kamber Mahalle Muhtarı Ömer Navruz, büyük bir hizmetin gerçekleştiğini ifade ederek, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanların emeğine sağlık. Sivas Caddesindeki lüks Kamber Mahallesine taşınıyor. Gerçekten de çok güzel bir yol çalışması oldu.” dedi.

Muhtar Navruz, bölgedeki taş ocaklarının bağlantı yolunun mahallesinden geçtiğine dikkat çekerek, “Geçen yıl Talas Belediyemiz tarafından ocaklara alternatif bir çevre yolu yapılmıştı. Çok güzel olmuştu. Bölgemizde 6 taş ocağı, 2 bims ocağı ile yaklaşık 20 tane enerji paneli var. Araç yoğunluğu bakımından mahallemizin içinden sürekli araç geçiyordu. Talas Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz çalışma yaparak Kamber’e çevre yol yaptı. Yıllardır çözülemeyen yol problemimizi Yalçın Başkanımız çözdü. Artık ağır tonajlı araçlar mahallemizin dışından geçiyor. Bu sayede mahallemiz tozdan ve gürültüden kurtulmuş oldu.” şeklinde konuştu.