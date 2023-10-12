Kayseri Talas Belediyesi'nden haşeratla etkin mücadele
Zararlı haşerata karşı yıl boyunca ilaçlama işlemlerini sürdüren Kayseri Talas Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte etrafındaki ağaçlarda haşerat ilaçlaması yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İnsektisit ilaçlama adı verilen uygulama, 4 araç ve 15 kişiden oluşan uzman ekip tarafından gerçekleştiriliyor.
Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin yoğun kullandığı sınıf ve lavabolar başta olmak üzere kazan dairelerine kadar ilaçlama yapan Kayseri Talas Belediyesi ekipleri, şimdi de okul bahçesi ve çevresindeki ağaçlardaki böceklere karşı ilaçlama gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda ilçe genelindeki eğitim kurumlarının tamamı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen özel kimyasallar ile ilaçlanarak daha güvenli ve sağlıklı bir eğitim dönemi geçirilmesi sağlanıyor.
|Takımlar
|O
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|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
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|14
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|P
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|16
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|14
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|8
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|13
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|8
|13
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|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3