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Kayseri Talas'a yer gök kırmızı beyaz

GÜNDEM 27.10.2023, 09:15
Kayseri Talas'a yer gök kırmızı beyaz

Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak planlanan ‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında ilçenin dört bir yanı ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesinde Atatürk Bulvarından Halef Hoca Caddesine, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinden Turgut Özal Caddesine kadar bütün cadde ve kavşaklara Türk Bayrakları asıldı.

VATANDAŞLARA BAYRAK DAĞITIMI

Diğer yandan Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük 7. ve Kayseri’nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana Meydanı ile Atatürk Bulvarı üzerindeki Dedeoğlu Cami önünde vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Yediden yetmişe her yaştan vatandaşın ay yıldızlı bayrağa yoğun ilgi gösterdiği bayrak dağıtımı, perşembe ve cuma günleri 15.00-17.00 saatleri arasında devam edecek.

Cumhuriyetin 100. yılına ithafen yapılan ‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Talas’ın yolları kırmızı beyaz Türk bayrakları ile donatıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Bütün kavşak ve caddeleri ay yıldızlı bayrağımızla donattık. Nice 100 yıllara” açıklamasında bulundu.

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