Kayseri Talas'a yeni 560 iş yeri
Kayseri Talas’ta ticari hayat gelişiyor. İlçede 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 560 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Koronavirüs salgınıyla birlikte durgunluğa giren ticari hayat, Kayseri Talas’ta yeniden canlanmaya devam ediyor. 2022 yılına hızlı giren Talas’ta bir yıl içinde 560 yeni iş yeri daha açıldı.
Açılan iş yerleri arasında bakkaliye, market, şarküteri, kafeterya, manav, emlak bürosu, kahvaltı salonu, kuru yemişçi, kuaför, hızlı yemek yenen işletmeler, oyun salonu ve unlu mamul satışı gibi 61 kalem iş yeri yer alıyor.
Bu iş yerleri arasında 76 adetle bakkaliye en fazla açılan iş yeri olurken, bunu 48 adetle kuaför salonu, 34 adetle market, yirmi altışar adetle lokanta ve çiğ köfte salonu takip etti.
HER ALANDA EKONOMİYE KATKI
Açılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkat çekerken, kişisel bakıma yönelik işyerleri ile bilişim, oto sanayi ve binicilik gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işyerlerinin de bulunması Talas’ta her alanda gelişme kaydedildiğinin göstergesi oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
|19
|38
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Başakşehir
|19
|37
|6. Trabzonspor
|19
|35
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|20
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|21
|31
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|21
|22
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|18
|21
|13. Valencia
|17
|20
|14. Espanyol
|19
|20
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6