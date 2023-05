Kayseri Talas'a modern hizmet binası

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Kızılay Talas Şubesi hizmet binası düzenlenen görkemli bir törenle açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine inşa edilen ve hayırsever Halil Ünal’ın da maddi katkı sağladığı Kızılay hizmet binasının açılışı için Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzeri, Halef Hoca Mezarlığı yanında tören düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanan binanın 6 Şubat depremiyle hizmet vermeye başladığını belirterek, “Kızılay 155 yıldır savaşta, depremde, selde felakette insanlığa yardıma koşuyor. Bunu yaparken ne kadar güçlü altyapıya ve teknik donanıma sahip olursa o kadar başarılı olur. Buradan yola çıkarak Talasımıza her yönüyle dört dörtlük, teknik imkanları, depoları, çalışma ofisleri ile her an yardıma hazır bir Kızılay kazandırmak istedik. 5 milyona mal olan binanın yapımında 1 milyon liralık katkılarından dolayı hayırsever Halil Ünal amcamıza, yapımı için canla başla gayret eden Talas Şube Başkanımız Sayın Ünal Yüksel’e, emeklerini esirgemeyen Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Hayırsever Halil Ünal da projenin yapımında başta Başkan Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçen herkesi teşekkür ederek, “Bu projede yer aldığım için mutluyum. Vatana, millete, Talas’a hayırlı olsun.” diye konuştu.

“İYİLİĞİN AMİRAL GEMİSİ TALAS’A DEMİR ATTI”

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ise “Medeniyetimizde birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Medeniyet ayrımsız hizmeti emreder. Dün, bugün, yarın devletimizle bu yardımı sürdüreceğiz. İyiliğin amiral gemisi Talas’a demir attı. Bu destek için hayırseverimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Halil abimiz ve Talas Belediye Başkanımızın katkılarıyla bir güzelliğe daha imza atılıyor. Kızılay yerli ve milli bir kuruluşumuz. Bu tür hizmetler bizi keyiflendiriyor. Bu çalışma hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

BAKAN AKAR’DAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da binanın yapımı için Başkan Yalçın ve hayırsevere teşekkür ederek, “Bugün gerçekten önemli bir gün. Hayatın içinde bir nokta koyuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için güzel bir çalışma. Kurumlar olmadan devlet olmaz. Devlet olmadan da kurum olmaz. Kişiler gider kurumlar kalır. O bakımdan kurumlara sahip çıkmaz zorundayız. Kurumlar olmazsa olmazımızdır. 93 Rus Harbi’nde İngiliz bir doktor kitabında Kızılay’ın savaşta nasıl bir hizmet ettiğini, nasıl bir fedakarlık yaptığını büyük bir şeref ve gururla anlatıyor.” diye konuştu.

“KAYSERİLİ HAMİYETPERVERDİR”

Kimsenin hayatta başına ne geleceğini bilemediğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi: “Bizim için ne oldum değil ne olacağım demek lazım. Kimse ne yaşayacağını bilemez. Depremde gördük. Hali vakti yerinde bir vatandaşımız bir konteynere muhtacım dedi. İşte orada yardıma Kızılay yetişiyor. Çayla, çorbayla, iğneden iplik ile her şeye yetişiyor. Bu nedenle Kızılay’ı her an göreve hazır halde tutmak lazım. Sadece devletimizle değil hamiyetperver vatandaşlarımızla da ne kadar övünsek azdır. Devlet vatandaşının yanına koşuyor, 85 milyon da devletine koşuyor. Kayserili gerçekten hamiyetperverdir. Her zaman övündük, övünüyoruz. Hastaneler, ASPİLSAN, komanda tugayı gibi kurumlar çok iş yaptılar. Bu deprem dünya tarihinde sayılı yere sahip çok büyük bir felaket. Bu yaraların sarılması ilk andan itibaren asker ve sivil vatandaşın yanına koştuk. Bunun dışındaki sözler boştur. Onu bunu suçlamak fitnedir fesattır. Depremden bir ay sonra gelen misafirler bu kadar kısa sürede yaraların sarılmaya başladığını görünce şaşırdılar.”

“DEPREMZEDELER MİSAFİRLERİMİZDİR”

Bakan Akar, deprem bölgesine son ana kadar yardıma devam edeceklerini anlatarak şöyle konuştu: “Onlarla beraberiz. İlimize gelen kardeşlerimiz de başımızın tacıdır. İhtiyaç duydukları sürece kalacaklar. Onları misafir etmeye büyük bir şerefle devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Kızılay olarak etnik kimliğe bakmadık bakmayacağız. 85 milyon birinci sınıf Türk vatandaşıdır. Tek yumruk tek yürek olarak yaraları sarmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Bakan Akar ve Başkan Yalçın hayırsever Halil Ünal ve yüklenici firma temsilcisi Müjdat Karaman’a çiçek ve plaket verdi. Ardından protokol üyeleri dualarla hep birlikte açılış kurdelesini kesti. Program binanın gezilmesi ile sona erdi.

Türk Kızılay faaliyetleri için önemli bir merkez konumundaki bin 65 metrekarelik binada eğitim ve toplantı salonlarının yanı sıra aile destek merkezi, gıda deposu, soğuk hava deposu, lojistik depolar, idare katı gibi bölümler bulunuyor.