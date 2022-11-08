Kayseri Talas'a acil istasyonu

Kayseri'nin Talas İlçesi Mevlana Mahallesi'ne yapılacak 6 Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na ait protokol, Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Grup Avenir İnşaat adına hayırsever İbrahim Arık arasında imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Valilik Toplantı Salonunda yapılan imza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Grup Avenir İnşaat adına İbrahim Arık katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Böyle güzel protokoller ile haftaya başlamanın hayırlı olacağına inanıyorum. Hayırseverimiz, Talas ilçemizde bulunan Türkiye’nin en büyük 7 inci mahallesine 750 m2 alana Aile Sağlığı Merkezi yaptırıyor. Bu bölgenin gerçekten ihtiyacı vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da “En kısa zamanda vatandaşımızın hizmetine girmesi için gayret göstereceğiz. Emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Hayırsever İbrahim Arık’ta yaptığı konuşmada “İnşallah bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, Talas Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Talas İlçesi Mevlana Mahallesine yaptırılacak olan 6 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Hizmetleri İstasyonu işine ait protokol, Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hayırsever İbrahim Arık tarafından imzalandı.