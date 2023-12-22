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Kayseri Talas'a 38 milyonluk kaynak

GÜNDEM 22.12.2023, 10:15
Kayseri Talas'a 38 milyonluk kaynak

Mülkiyeti Kayseri Talas Belediyesi’ne ait 3 konut arsası, 2 özel sosyal tesis ve kreş parseli ile 1 ticaret arsası ihale yoluyla satıldı. Açık artırma usulüyle satışa sunulan taşınmazlardan 6’sı, toplam 38 milyon 570 bin liraya alıcı buldu. Elde edilen bu kaynak, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Belediye Meclis Salonu’nda Kayseri Talas Belediye Başkan Vekili Ragıp Dost’un başkanlığında ve encümen huzurundaki ihalelere katılım yoğun oldu.

İlk olarak Mevlana Mahallesi 1895 ada 4 parseldeki özel sosyal tesis arsası satışa çıkarıldı. Yapılan pazarlık sonucu özel sosyal tesis arsası 14 milyon 650 bin liraya satıldı.

Ardından yine Mevlana Mahallesinde 2484 ada 1 parselde bulunan özel kreş arsasının ihalesine geçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ihalede özel kreş alanı 7 milyon 560 bin liraya alıcı buldu.

Daha sonra yine Mevlana Mahallesi 2485 ada 1 parseldeki ticaret parselinin ihalesi yapıldı. Bu ihaleden 8 milyon 10 bin lira gelir elde edildi.

Son bölümde ise Başakpınar Mahallesindeki konut arsalarının satışına geçildi. Burada 2432 ada 2 parsel 2 milyon 950 bin liraya alıcı bulurken, 2432 ada 3 parsel 2 milyon 800 bin liraya satıldı.

İhale listesinde bulunan aynı yerdeki 2433 ada 6 parselden ise 2 milyon 600 bin lira gelir elde edildi.

“ALANA SATANA HAYIRLI OLSUN”

Yapılan ihalelerde toplam 38 milyon 570 bin lira gelir elde edilirken, ihalede konuşan Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost, katılımcılara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek, ihalelerin hayırlı olmasını diledi.

GELECEK HAFTA DA SATIŞA ÇIKARILACAK

Şeffaf ve katılımcı bir ortamda gerçekleşen ihalede pazarlığa kalan Başakpınar Mahallesindeki 9 villa arsası 27 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te tekrar satışa sunulacak.

İstekliler taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonundan alabilecek.

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