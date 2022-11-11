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Kayseri Talas'a 36.5 milyon liralık kaynak

GÜNDEM 11.11.2022, 08:45
Kayseri Talas'a 36.5 milyon liralık kaynak

Kayseri'nin Talas ilçesinde Başakpınar’da bulunan 1 adet küçük sanayi sitesi alanı Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ihale ile satışa çıkarıldı. Açık arttırma usulü ile gerçekleşen ihaleden 36 milyon 500 bin lira gelir elde edildi. Elde edilen gelir, Talas Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı yeni yatırımlarda kaynak olarak değerlendirilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Belediye Meclis Salonu’nda Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlığında yapılan ihale sonucunda 212 bin 323 metrekarelik küçük sanayi sitesi alanını, 36 Milyon 500 bin lira bedelle S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi aldı.

 “HEM ESNAFA HEM DE ŞEHRE KATKI SAĞLIYORUZ”

İhale sonrası konuşan Başkan Mustafa Yalçın, bu alanın esnafa kazandırılmasıyla hem esnafa hem de şehre katkı sağlanacağına dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter olduğu dönemden itibaren şehrin çeşitli yerlerinde aynı işi yapan esnafları bir araya toplamak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “İlgili Belediye Kanunu’nun bize vermiş olduğu yetkiyle bugün şehrimize bir güzellik kazandıracağız. Biz, bu şehri içinde yaşayan insanlarla birlikte güzelleştirmek için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesinde iken önce oto galericilerden başlamıştık, sonra inşaat malzemecileri, matbaacılar sitesini yaptık. Böylece hem esnafımız dükkân sahibi oldu hem de şehrin esenliği gelişti. Şehrin farklı bölgelerinde olan esnafımız, belli bir yerde düzen içinde toplanmış oldu. Böylece esnaf esnafa da destek oldu. İş arayan insanlar da orada buluştular. Bu uygulamalar yalnızca şehir içinde değil şehir dışından gelenlere de örnek olarak gösterildi.” dedi.

BAŞAKPINAR’A YAKIŞIR SİTE

Şehir içindeki mermer ve taş işiyle uğraşan esnafın burada toplanacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, Başakpınar’da Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. maddesine uygun küçük sanayi alanı vardı. 212 bin metrekarelik bu alanın sanayi sitesini olmasını arzu ettik. Esnaf arkadaşlar da kendileri için bir yer bakındıklarından bu işi hızlandırdık. Mermerciler ve Taş imalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi müracaat etti. Ben şimdiden bu alanın kurulmasıyla alakalı çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece esnafımızın kendilerine fayda sağlamıyor, şehrin esenliğine de katkı sağlıyor. Allah herkese hayırlı işler versin. Bunun Başakpınar’da olması ayrı bir güzel, çünkü Başakpınar’dakiler babadan dededen mermercidir. Tam yerinde bir iş oldu” diye konuştu.

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