Son Dakika
Kayseri Talas'a 24 milyonluk yeni kaynak
GÜNDEM 05.01.2024, 08:15
Mülkiyeti Kayseri Talas Belediyesi’ne ait arsalardan pazarlığa kalan konut arsalarının tamamı yapılan ihaleyle satıldı.
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Talas Belediyesi'ne ait açık artırma usulü ile satışa sunulan taşınmazlardan toplam 24 milyon 350 bin lira gelir elde edildi. Elde edilen gelirler, belediye hizmetlerinde kaynak olarak kullanılacak.
Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Vekili Ragıp Dost’un başkanlığında ve encümen huzurundaki ihaleyle, Başakpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9 taşınmaz da sahiplerini bulmuş oldu.
Böylece Başakpınar mevkiinde bulunan ve daha önceki ihalelerde satışı yapılan taşınmazlarla birlikte toplam 62 milyon 920 bin lira gelir elde edilmiş oldu.
13
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Ankaragücü
|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|14
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5
Röportaj & Söyleşi Tümü