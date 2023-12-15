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Kayseri Talas 2023'te iyi bir sınav verdi

GÜNDEM 15.12.2023, 07:15
Kayseri Talas 2023'te iyi bir sınav verdi

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aylık rutin olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında 2023 yılının ve geride kalan 5 yıllık sürecin yatırımları değerlendirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ)
Kayseri Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Akın Poçulu’nun da katılımıyla Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, muhtarların yakasında bulunan Filistin bayrağı dikkat çekti.

Toplantı açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iyi bir çalışma sezonu geçirdiklerini belirterek, “Hem muhtarlar açısından, hem mülki idare ve jandarma açısından zor bir 5 yıl geçti. Belediye olarak zaten her yere koşmaya çalıştık. Neden? İki sene kesintisiz korona, arkasından büyük deprem felaketi ile dünya tarihinde nasip olmamış musibetler bize nasip oldu. Allah bir daha göstermesin. Ama musibette dahi insanın kendini sınavda hissetmesi ve gönlünü katması işi olumlu şekilde bitiriyor. Kulluk görevimiz budur. 5 seneyi böyle zorlu ve mücadele dolu bir süreçle geçirdik. Ama Talas’ta belediye, muhtarlar, mülki idare ve jandarma olarak deprem ve korona sınavını iyi verdiğimizi düşünüyorum. Vatandaş da bunu gördü. Biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun.” dedi.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİRLİKTELİK”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas’ın mahalli ve genel idari yönetimi olarak şanslı olduklarını kaydederek, “Daha önce söylemiştim ama yine söyleyeyim. Hepimiz şanslıyız. Güzel olan şeyleri söylemek lazım. Başta sayın başkanımız olmak üzere çok hassas, tecrübeli, sizlere çok büyük değer veren ve benim şimdiye kadar gördüğüm en büyük değeri veren bir belediye ile çalışıyorsunuz. Türkiye’de hiçbir ilçede böyle bir araya gelişin olmadığı kesin. Türkiye’de tek örnek. Bundan iyisi olmaz. Güzel bir devlet çatısı altında, güzel bir ülkede, güzel bir ilde, güzel bir ilçede huzur içerisinde beraber hem çalışıyor hem de yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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