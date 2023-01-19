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Kayseri Seyrani'de dönüşüm zamanı

GÜNDEM 19.01.2023, 08:15
Kayseri Seyrani'de dönüşüm zamanı

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından eski binalar yıkılırken, Seyrani’de dönüşüm yoğun bir şekilde devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Bölgede dönüşümde sona doğru yaklaşırken son gecekondu sahipleri, bir yandan hayallerini kurdukları yeni evlerine kavuşma ümidiyle mutluluk duyarken bir yandan da eskiye özlem duyarak, bütün hatıraların evin yıkılmasıyla biteceğini inanıyor. Vatandaşların teveccühü, güveni ve inancıyla dua ettiği ve ‘Bizi de kurtar Başkanım’ dediği Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan’ın, herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geleceğini vurguladı.

Türkiye’ye örnek olacak dev projelerden biri olan Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2016 yılı Eylül ayında konutların ilk temellerinin atıldığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “ 2016 yılı Eylül ayında konutların ilk temellerini attık. Zaman içerisinde vatandaşımızın müthiş bir teveccühü, güveni ve inançla bugünlere kadar geldik. İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisinde, bir yandan imar çalışmaları diğer taraftan ise yol yapım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın imar çalışmaları yapılırken, belediye olarak eşzamanlı yapılması gereken ihtiyaçları yerine getiriyoruz. Yol, otopark, park, çevre düzenlemesi çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sosyal tesislerin inşaat sürecini başlatacağız. Bu süreci daha fazla hızlandırmak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Seyrani’ ye yeni bir çehre ve şehrimize yepyeni bir bölge kazandırmış olacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi ‘Kentsel dönüşüm, bizim için en önemli sosyal dönüşümdür’. Dönüşümle birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımız, yeni ve konforlu bir şehirde yaşayabileceği alanları sunuyoruz. Gayretimiz, çocuklarımıza, daha güzel bir gelecek sağlayabilmek içindir” ifadelerine yer verdi.

Seyrani Mahallesi’nin konumu bakımından önemli bir yer olduğunu da belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Mahallemiz, şehir dışından havayolu ile Kayseri’ye gelen misafirlerimizin görebileceği bir güzergah üzerindedir. O yüzden dönüşüm çalışmaları tamamlandığında Seyrani Mahallemiz, Kayseri’ye hava yoluyla gelen misafirlerimizi en yakın zamanda yeni yüzüyle karşılayacak” diye konuştu.

Bölgede ilk gecekondu evini yapan ve yakın zamanda hayal ettiği eve kavuşacak olan Fatma Akbulut (67) ise Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek; “Ömrüm boyunca gecekonduda hayatım geçti. İsmail Akbulut ile hayatımı birleştirdikten sonra kirada oturmak yerine kendi evimizi yapalım kararı aldık. O zaman 25 yaşındaydım. Eşimle birlikte çok zorluklar çektik. İlk başlarda gecekondu evi yapmak için her gün Asrı Mezarlıktan Seyranı Mahallesi’ne yaya gidip, gelirdik. Evin malzemesini alabilmek için el işi yapardım, halı dokurdum ve satardım. Evi tamamladıktan sonra oturmaya başladık. Ama çok zorluk çektik. Kışın ayrı, yazın ayrı bir zorluk çektik. Kışın hep çatımız akardı. Eşyalarımız ıslanır, tekrar kuruturduk. Sularımız soğuktan donardı. Sobaya yakacak yakıt bulamazdık. Öyle hayat geçirdik. Yine de çok şükür. Şimdi de kentsel dönüşümle gecekondu evim, yıkıldı ve yerine modern konut yapılıyor. Çok güzel konutlar yapılıyor hem ömrümce güzel konut hayal ederdim. İnşallah bu yıl, yeni evimde oturacağım. Çok heyecanlıyım. Hevesliyim. Bundan dolayı başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gece-gündüz yatıp kalktıkça her daim dua edeceğiz. Şu yaşlılıkta bize Rabbim, büyük bir nimet verdi. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’dan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Gece kondu evde 4 çocuğunu büyüten ve 4 toruna ev sahipliği yapan Döndü Yıldırım (62) da bir yandan yeni evine kavuşma ümidiyle mutluluk duyarken bir yanda eskiye özlem duyarak bütün hatıraların evin yıkılmasıyla biteceğini inanıyor. Döndü Teyze, yokluk içinde yaptıkları gece kondu evin mazisini anlatırken zaman zaman duygusallaşıp, gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşlarına hakım olmaya çalışan Döndü Teyze, çektikleri zorlukları anlatarak, yeni eve kavuşacakları günü beklediklerini söyledi.

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