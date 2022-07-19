Kayseri Şeker'den personele zam sürprizi

Kayseri Şeker, sözleşmeli ve toplu iş sözleşmesine tabii 2 bin 72 personelinin ücretine Ocak ayından bu yana üçüncü kez zam yaptı. Yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam oranlarıyla birlikte geride kalan 6 aylık süreçte sözleşmeli personel ücretini yüzde 100.40, toplu iş sözleşmeli personel ücretini ise yüzde 101.07 oranında artırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, personel ile geleneksel bayramlaşma programında zam müjdesini açıkladı. Kayseri Şeker’in çalışanıyla, çiftçisiyle büyük bir aile olduğuna dikkati çeken Başkan Akay; "Çalışanlarımızı ekonomik olarak güçlendirmenin, desteklemenin sevincini yaşıyoruz. Çiftçiyi de, çalışanımızı da; namerde de, merde de, muhannete de muhtaç etmedik. Çalıştık didindik batmış bir şirketi dirilttik. Kayseri Şeker’i ulu bir çınar yaptık. Geride kalan 6 aylık sürede çalışanlarımızın ücretlerini üçüncü kez artırdık. Ücret zamları sözleşmeli personelimiz için 1 Temmuz 2022’den, toplu iş sözleşmesine tabii personelimizi için 1 Ağustos 2002’den itibaren geçerli olacak. Toplu iş sözleşmeli en düşük personel maaşı ikramiyeli net 9 bin 221 lira. Sözleşmeli personel de ise ikramiyeli en düşük maaş 8 bin 150 lira oldu. Kayseri’de çalışan düzeyinde bizim ücretlerimizin bir örneği yok" diye konuştu.

Başkan Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’e karşı yıllardır yalan ve iftiraya dayalı husumet ve saldırı dalgasının devam ettiğini dile getirerek, "Kayseri Şeker’e karşı yıllardır devam eden bir saldırı ve husumet dalgası var. Her şeyini kaybetmiş, toplumdaki itibarını kaybetmiş, bir takım insanlar, Kayseri Şeker’le de çok ilgisi, bağlantısı olmayan insanlar, Kayseri Şeker’e heves duyuyor. Geçmişte buradaki tatlı rantı, tatlı hayat ile haksız kazancı unutamıyor. Dikkatimizi dağıtmak, bu manada başarısız kılmak isteyen bir anlayış var. Biz dikkatimizi dağıtmıyoruz" dedi.